Çin ihracatında 7 yılın büyük düşüşü

Çin'in ihracatı Şubat ayında dolar bazında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 25,4 gerileyerek, Mayıs 2009'dan bu yana en hızlı kaybını yaşadı. İthalat ise yüzde 13,8 gerileyerek, düşüşünü 16'ncı aya taşıdı. Bunun sonucu dış ticaret fazlası 32.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in bir hafta süren yeni yıl tatili bu yıl Şubat ayına denk geldi. Bu dönemde ülkede fabrikalar çalışmıyor ve nakliyat duruyor.

BusinessHT’nin haberine göre, küresel ticaretteki yavaşlama, bu hafta ülkenin ekonomik planlarını oluşturmak için Pekin'de bir araya gelen Çinli liderlerin büyümeyi hedeflenen yüzde 6,5-yüzde 7 bandında tutmasını daha zor hale getiriyor. Çin hisse senetleri Salı günü son altı günde ilk kez değer kaybetti.

HSBC Holdings Asya ekonomik araştırma eş başkanı Frederic Neumann, "İhracat Şubat ayında tekrar düştü, bu durum küresel talepteki azalmanın altını çiziyor. Küresel sıçramaya yönelik umutlar bu gibi veriler ile azalıyor. Suçu Çin Yeni Yıl tatiline atmak kolay. Ancak sayılarda belirgin hale gelen daha derin sorunlar var" dedi.

Küresel ekonomideki belirsizlikten dolayı hükümet bu yıl, geçen yılki hedefin tutturulamamasının ardından, Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantısında, dış ticaret için hedef belirlemedi.

Şubat ayı verisine yönelik değerlendirmeleri belirsiz hale getiren unsur, imalatçıları ve ihracatçıları siparişleri önceden karşılama ya da ertelemeye yönelten 1 haftalık yeni yıl tatiliydi.

Capital Economics'in Çin ekonomisti Julian Evans-Pritchard, ihracattaki düşüşün önemli kısmının tatil dolayısıyla meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığını söyledi ve "Mevcut talebin durumu ve mevsimsel etkiler hakkında görüş sahibi olabilmek için ilk çeyreğin tümüne bakmamız gerek" şeklinde konuştu.

Çin'in ihracatı tüm önemli ticaret ortakları karşısında düştü. ABD'ye ihracat yüzde 20'den fazla düşerken, Brezilya, Kanada, Almanya, Fransa, Hong Kong, Japonya ve Asya ülkelerine de geriledi.