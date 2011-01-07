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Dünya

Çin iç göçe hazırlanıyor

En önemli bayram kabul edilen "Bahar Bayramı" için memleketlerine gitmek isteyen göçmen işçiler nedeniyle haftalar öncesinden tren ve otobüs garlarında izdiham başladı.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - En önemli bayram kabul edilen "Bahar Bayramı" için memleketlerine gitmek isteyen göçmen işçiler nedeniyle haftalar öncesinden tren ve otobüs garlarında izdiham başladı.      
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bahar Bayramında seyahat etmesi beklenen kişi sayısının 230 milyon civarında beklendiği kaydedilirken, günde ortalama 5.75 milyon kişinin taşınması planlanıyor.      

Yetkililer, bu ayın başından itibaren ülkenin üretim şehirlerinden olan Guangcou'da tren istasyonunun günde 800 bin kişiyi ağırladığını belirtirken, bu kişilerin iç kesimlere gitmek için ocak sonuna doğru başlayacak seferlerin biletlerini almak için geldiğini aktardı.      

Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) konuşan ve bilet kuyruklarında saatlerini geçirdiğini kaydeden bir yolcu, haftalar öncesinden bilet almaya çalıştığını, zira Bahar Bayramına az kaldığını ve bilet bulmanın daha da zorlaştığını kaydetti.       

Ülkenin büyük şehirlerinde tren istasyonlarında keşmekeşin arttığı belirtilirken, Şanghay'dan Guicou ve Çongçing gibi şehirlere biletlerin bittiği ancak yetkililerin ekstra seferler ve bilet gişeleri hazırladığı kaydedildi.       

Çin Demiryolları Bakanlığı Bahar Bayramında yüzlerce milyon kişinin seyahat etmesi nedeniyle ülke genelinde 580 ek tren seferi koyacağını açıklamıştı.       

Çin'de bu yıl bayram seyahatleri sezonunun 19 Ocakta başlayıp 27 Şubata kadar sürmesi bekleniyor.

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