Çin'i peş peşe hortumlar vurdu: 10 ölü, 300'den fazla yaralı

T24 Dış Haberler

Çin'in merkez bölgelerini ve doğusunu peş peşe vuran hortumlar en az 10 kişiyi öldürdü ve 300'den fazla insanı yaraladı.

Vuhan kentinde hortumlar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de Jiangsu bölgesindeki Şengze kasabasında hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk hortum cuma günü yerel saatle 19.00 sularında Şengze'yi vurdu. Bir fabrika yıkıldı, binalar ve elektrik tesisleri hasar gördü.

Daha sonra Vuhan'ı 20.40 sularında başka bir hortum vurdu. Afet sonucunda 27 ev yıkıldı ve 26 bin 600 ev elektriksiz kaldı.

Arama kurtarma ekipleri yıkılan yapılar altında kalan insanları aramak için çalışmalar başlattı.