-ÇİN HÜKÜMETİNDEN ENFLASYON MÜDAHALESİ PEKİN (A.A) - 17.11.2010 - Çin yönetimi, çok hızlı yükselen tüketici fiyatlarını kontrol etmek için müdahalede bulunacağını bildirdi. Çin hükümetinin yaptığı açıklamada, ''Piyasa fiyatlarının istikrarının önemini ve aciliyetini, güçlü önlemler almayı anlamaya ihtiyacımız var. Gerekli olduğunda, bazı önemli günlük ihtiyaçlar ve üretim malzemelerinin fiyatları üzerinde geçici müdahale önlemleri uygulanacak'' denildi. Açıklamada, fiyat spekülasyonun üzerine yoğun biçimde gidileceği ve fiyatları illegal yöntemlerle artıranların ve emtia stoklayanların cezalandırılacağı belirtildi. Fiyatlardaki çift haneli yükselişi durdurmayı amaçlayan Çin hükümeti, yoksul aileler için gıda sübvansiyonları uygulayacağını, sebze ve tahıl kıtlığını gidermeye çalışacağını kaydetti. Çin Başbakanı Wen Ciabao, hükümetin hızlı yükselen fiyatları durdurmak için bazı önlemler üzerinde durduğunu söyleyerek, ''Piyasada arz, talep ve fiyatlara büyük önem verilmeli, çünkü bunlar halkın temel çıkarlarıyla ilgili'' dedi. Çin'de yoksul aileler gelirlerinin yarısını gıdaya harcadığı için enflasyon özel bir öneme sahip bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, dün fiyatların yükselişini engellemek ve piyasadaki mal arzını artırmak için şeker ve domuz eti stoklarından piyasaya mal verildiğini açıklamıştı. Çin'de geçen ay tüketici enflasyonu bir yıl önceye göre yüzde 4,4'e çıkarak, 25 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Çin'de tüketici fiyat endeksi hesaplamasının üçte birini oluşturan gıda fiyatları yüzde 10,1, gıda dışı kalemler sadece yüzde 1,6 artmıştı. Çin Merkez Bankası artan enflasyon baskılarına karşı ekim ayında beklenmedik şekilde faiz oranlarını artırmıştı. Çin hükümeti enflasyon oranında yüzde 3'ü hedeflemiş bulunuyor.