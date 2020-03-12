Çin hükûmeti sağlık danışmanı: Koronavirüs salgınının Haziran ayına kadar bitmesini bekliyorum

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Çin hükûmeti sağlık danışmanı Zong Nanşan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyük ihtimalle Haziran ayına kadar biteceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre bir basın konferansında konuşan Nanşan, Çin'e dışarıdan gelen vakaların çoğunda semptom görülmediğini ifade etti.

Nanşam, virüsü kapanların iyileştikten sonra Kovid-19'u tekrar kapma oranının düşük olduğunu söyledi.

Nanşan, "Pandeminin Haziran ayına kadar biteceğini öngörüyorum" dedi.

Dünyada şu ana kadar görülen Koronavirüs vakalarının sayısı 127 bini aştı. Şu ana kadar 4 bin 717 vaka ölümle sonuçlandı