Çin, hava kirliliğinin faydalarını sıraladı!

Çin’i uzun süredir etkisi altına alan aşırı hava kirliliğinin, “ülke insanına faydasının büyük olduğu” açıklandı. Komünist Parti’yle bağlantılı Global Times gazetesi, insanların sokağa maskesiz çıkamamasına sebep olan kirli hava ve sisin ülkeye faydasını 5 maddelik bir listede sıraladı. Listeye göre hava kirliliği; 1) Çin halkını birleştiriyor 2) Çin’i daha eşit yapıyor 3) Vatandaşları, Çin’in ekonomik gelişiminden haberdar ediyor 4) İnsanların mizah duygusunu geliştiriyor 5) İnsanları daha bilgili yapıyor (Meteoroloji ve hava kirliliğini tanımlayan İngilizce kelimeler konusunda).

Taraf gazetesinin Global Times gazetesine dayandırdığı habefr göre ayrıca, yoğun hava kirliliği ve sisin askeri faydalarına da değindi. “Tüm havayı kaplayan kirli sis kütlesi, insanların sağlığını ve günlük hayatlarını etkileyebilir. Ancak savaş alanında, orduya savunma konusunda yardımcı da olacaktır” ifadelerini kullanan Global Times, dünyada daha önce gerçekleşen birçok askeri operasyonda yapay dumanın düşmanlara karşı kullanıldığını belirtti. Çinli gazetede yayınlanan metni çeviren ABD’li Time dergisi ise, “İnsanın nefesini gerçek anlamda kesen bu hava koşulları için, nefes kesici bir açıklama” ifadelerini kullandı.

Çin’deki yoğun endüstriyel hava kirliliği günlük hayatı oldukça olumsuz etkiliyor, zaman zaman okulların tatil edilmesine ve uçuş iptallerine sebep oluyor.