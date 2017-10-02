Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang, Vodafone Park'ta

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, 1 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti Milli Günü\'ne özel olarak, Trabzonspor maçında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang ve beraberindeki heyeti Vodafone Park\'ta ağırladı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Deniz Atalay, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Çin heyeti ile bir araya geldi.

Beşiktaş Müzesi\'ni gezen Çin heyetine, Çin Halk Cumhuriyeti\'nin 68\'inci ulusal günü anısına bir plaket takdim edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang, Çin Milli Günü\'nde Beşiktaş\'ın düzenlediği etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Beşiktaş, bizimle birlikte milli günümüzü kutluyor. Türk halkı, Çin halkına çok dostça davranıyor. Çin ile Türkiye arasındaki dostluk çok uzun geçmişe dayanıyor. Beşiktaş\'ta birçok önemli oyuncu var. Beşiktaşlı futbolcuların hepsini beğeniyorum\" diye konuştu.

Çin heyeti Vodafone Park\'ı gezdikten sonra Beşiktaş - Trabzonspor maçını izlemek için özel bir locaya geçti.

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