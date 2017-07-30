T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin: Güçlü bir orduya artık daha çok ihtiyacımız var

Çin'de askeri geçit töreni düzenlendi

30 Temmuz 2017 15:24

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) 90'ıncı kuruluş yıl dönümüyle ilgili olarak, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var" dedi.

PLA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi. Törene katılan Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü. 

Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var" ifadesini kullandı. 

Çin ordusunun, hücum gücünü sürekli artırması gerektiğini söyleyen Şi, PLA'nın ülkelerini "ulusal diriliş hedefine" taşıyacağını dile getirdi.

Jetler savaş pozisyonunda uçtu

Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı.

Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları, 12-A gemi füzeleri, Dongfıng-26 nükleer ve konvansiyonel füzeler de sergilendi. 

PLA'nın hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı.

Bu arada geçit töreninde bulunan ordu envanterinden yüzde 40'ının ilk defa kamuya sergilendiği belirtildi.

PLA, 90'ıncı kuruluş yıl dönümü 1 Ağustos öncesi ülkenin dört bir yanında ve uluslararası denizlerde gerçekleştirdiği tatbikat ve askeri faaliyetlerle tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.  

ETİKETLER

ÇinorduÇin Devlet Başkanı Şi Cinpinghaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24