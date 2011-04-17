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Spor

Çin Grand Prix'ini Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

17 Nisan 2011 03:00

T24 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.


Çin'in Şanghay kentinde 5 bin 451 metre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulan yarışta, 2008 sezonu şampiyonu Hamilton ilk sırada yer aldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.


Yarışta ikinciliği, geçen sezonun şampiyonu Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazanırken, 18. sırada başladığı yarışta muhteşem bir performans gösteren Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber ise üçüncü oldu.


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