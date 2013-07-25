Çin gösterişçilik merakına karşı savaş açtı

Çin yönetimi, yolsuzlukla mücadele ve tutumluluğu teşvik faaliyetleri çerçevesinde gösterişli hükümet ve Komünist Parti binalarının inşa edilmesine son verme kararı aldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberine göre, Vuhan kentinde incelemelerde bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Vatandaşa hizmet eden binalar gördüğümde memnun oluyorum. Ancak gösterişli idare binaları gördüğümde kendimi kötü hissediyorum” dedi. Şi Cinping göreve geldiğinden bu yana yöneticilerden alçak gönüllü davranmalarını istiyor. Lüks otomobiller ve gösterişli ziyafet ve yemeklere izin verilmiyor.

Komünist Parti ‘arınıyor'

Komünist Parti’nin 80 milyon dolayında üyesi haziran ayından bu yana “tepeden tırnağa temizliğin hedeflendiği bir eğitim kampanyası”ndan geçiriliyor. “Eski yöneticilerin isimlerinin karıştığı yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ya da seks skandallarının partiyi yıprattığına” dikkat çekiliyor. Parti kadrolarının özeleştirel hareket etmeleri ve kitlelerin sorunlarına kulak vermeleri isteniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “şekilcilik, bürokratizm, keyif düşkünlüğü ve lüks savurganlık” olarak tanımladığı davranışları sert şekilde eleştirmişti. Şi Cinping, kampanya kapsamında Komünist Parti’nin “kitle çizgisi” anlayışını canlandırmayı amaçlıyor. Sözkonusu program, “ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek amacıyla parti kadrolarının halka daha yakın olmasını” öngörüyor.