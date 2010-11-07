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Dünya

ÇİN, GOOGLE'NİN LİSANSINI YENİLEDİ PEKİN (A.A)

07 Kasım 2010 18:12

-ÇİN, GOOGLE'NİN LİSANSINI YENİLEDİ PEKİN (A.A) - 11.07.2010 - Çin'in, dünyanın önde gelen bilgisayar arama motorlarından Google'nin lisansını yenilediği bildirdi. Resmi haber ajansı Xinhua, bu ülkede internet hizmetlerini düzenleyen Çin Endüstri ve Enformasyon Bakanlığının, Google'a Çin websitesi operatörü lisansının verildiğini belirtti. İzin ile birlikte yaklaşık bir aydır devam eden Çin'in Google'a yaptığı engelleme kaldırıldı. Merkezi ABD'de bulunan Google firması yetkilileri, Çin'in lisanslarını bir yıl daha yenileme kararı aldığını belirtmişti. Google firması ile Çin arasında sorun geçen Ocak ayında, Çinli hackerlerin Google arama motoruna yaptıkları saldırılar ardından başladı. Google, Çinli hackerlerin siteye saldırılarda bulunarak kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştıkları, insan hakları savunucularının e-maillerine girmeye çalıştıklarını ileri sürerek, Çin'den gelen sansür baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve Çin'den çekilebileceğini açıklamıştı. Daha sonra Google, Çin sayfasını resmen kapattı ve bilgisayar kullanıcılarının Google arama motoruna girmek istediklerinde doğrudan Hong Mong sayfasına yönlendiriyordu.

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