-ÇİN, GOLF'TE ALTIN MADALYA KAZANDI ŞANGHAY (A.A) - 23.11.2010 - Çin'in güneyinde düzenlenen 16. Asya Olimpiyatları'nda 14 yaşındaki Yan Cing adlı genç kız, golfte Çin'in ilk altın madalyasını kazandı. Çin Merkez Televizyonu (CCTV), birçok ünlü rakibini geride bırakan genç kızın, Asya Oyunları tarihinde Çin'e golfte ilk altın madalya getiren sporcu olduğunu duyurdu. Ülkesine bu dalda ilk altın madalyalı getiren Yan, çocukluğundan beri golf eğitimi gördüğünü, kariyerine aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Asya'nın en büyük organizasyonlarından olan Asya Olimpiyatları'nda 45 ülke ve bölgeden 10 bin sporcu 42 dalda mücadele ediyor. Oyunlara 41 dalda 977 sporcuyla katılan Çin, sporcu sayısıyla yeni bir rekora imza atarken, oyunların 10. gününde 154 altınla madalya sıralamasında da birinciliğini koruyor. Asya Olimpiyat oyunları, 27 kasımda sona erecek.