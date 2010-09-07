Çin gerginliği yumuşatmak istiyor

T24- Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Komisyonu Başkanı Lawrence Summers ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Thomas Donilon'ın üç günlük Pekin ziyareti sırasında Çinli yetkililerin, sorunları öne çıkarmayan "yatıştırıcı" açıklamaları dikkati çekti.



Çinli ve yabancı basın organlarında Pekin yönetiminin, Devlet Başkanı Hu Cintao'nun gelecek yıl başlarında yapılması planlanan ABD ziyaretine elverişli ortam hazırlamaya çalıştığı şeklinde yorumlar yer aldı.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Vang Çişan Amerikalı yetkililerle görüşürken, iki ülkenin ekonomileri arasında güçlü bir bağımlılık ve tamamlayıcılık bulunduğu görüşünü dile getirdi. İki tarafın ekonomi, ticaret, yatırım, finans, yeni enerji türleri ve altyapı tesislerinin yenilenmesi gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyleyen Vang, iki tarafın görüşmeler yoluyla karşılıklı anlayışı ve güveni artırmaları, fikir ayrılıklarını azaltmaları, ekonomik sorunların siyasileştirilmesinden kaçınmaları, ticaret ve yatırım alanında korumacı politikalara karşı çıkmaları gerektiğini belirtti.

Devlet Müşaviri Dai Binguo da başka herhangi bir ikili ilişkide diyaloğu sürdürmenin, karşılıklı güveni artırmanın ve işbirliğini geliştirmenin bu kadar önemli olmadığına işaret etti. Bu arada Çin Başbakanı Ven Ciabao, dün Pekin'de ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter ile görüştü.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Başbakan Ven, 21. yüzyılda Çin ile ABD arasındaki kapsamlı ve olumlu ilişkilerin geliştirilmesinin çağın gereği olduğunu ve bu amaca ulaşılması için daha çok yol alınması gerektiğini ifade etti. Ven, kısa vadede iki ülkenin karşılıklı anlayış ve işbirliğini pekiştirerek küresel ekonominin canlanmasını hızlandırmak, uzun vadede ise karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde fikir ayrılıklarına uygun çözümler üreterek ortak çıkarları arttırmak gerektiğini savundu.

Çin-ABD ilişkilerinde son dönemde Çin para birimi yüenin değeri, Pekin yönetiminin internet konusundaki politikaları, ABD'nin Tayvan'a silah satma kararı, Tibet sorunu ve Washington yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki sınır sorunlarını uluslararası platforma taşıma girişimlerinden dolayı çeşitli krizler ortaya çıktı.