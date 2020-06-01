Çin, George Floyd protestolarının ardından ABD'nin Hong Kong'daki eylemlere desteğini hatırlattı

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında ensesine diziyle baskı yapmak suretiyle boğarak öldürdüğü George Floyd isimli siyah vatandaşın ardından pek çok şehirde gerçekleşen protestolar Çin'de gündem oldu. Çinli yetkililer ve devlet medyası ABD'nin Hong Kong'daki demokrasi yanlısı eylemlere verdiği yanıtı hatırlatarak Vaşington'u ikiyüzlülükle suçladı.

Guardian'da yer alan habere göre Çinli yetkililer, George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından polis şiddetine ve ırkçılığa karşı ABD'de günlerdir devam eden protestoları değerlendirdi. Yetkililer ABD'nin Hong Kong'da Çin yönetiminin ulusal güvenlik yasalarını uygulayacağını duyurmasının ardından yeniden başlayan eylemlere olan desteğini hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Twitter'da ABD'li mevkidaşı Morgan Ortagus'un Hong Kong'daki eylemlere Çin'in tepkisini eleştiren eski bir mesajını yeniden paylaşarak üzerine George Floyd'un "Nefes alamıyorum" cümlesini yazdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir diğer sözcüsü Lijian Zhao ise Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisinin yardımcısı Dmitry Polyanskiy’nin, “ABD, Hong Kong’ta Çin’in haklarını korumak ve barış ve düzen sağlamak için müdahale etmesini eleştirirken kendi ülkesinde neden kalabalıkları şiddet kullanarak dağıtmaya çalışıyor. Burada çifte standart vardır” sözlerini paylaştı.

Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Xijin, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hong Kong'daki şiddetli protestoları "Güzel bir manzara" olarak nitelemişti. ABD'li siyasetçiler şimdi o manzarayı kendi pencerelerinden seyredebilir" yazdı.