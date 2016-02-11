Çin, futbolculara neden servet harcıyor?

Futbolda milyon dolarlık transferlerle gündeme gelen Çin, ekonomiden sonra sporda da manşetlere oturdu. Çin aslında bu adımlarla artık üretimde fasonculuğu bırakıp hizmetten, servise kadar her alanda var olmak istiyor.



Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre; Çin ekonomisine yönelik haberler dünya piyasalarında gündemdeki yerini koruyor. Ülke ekonomisinin beklenen hızda ilerlememesi küresel ekonomi çevrelerinin en büyük korkusu haline geldi. Ancak Çin şu sıralar sadece ekonomi değil futbolda da en çok konuşulanlar arasında üst sırada yer alıyor. Ülkenin önde gelen kulüplerinin dünyanın hemen her bölgesinden oyunculara milyon dolarlık baş döndürücü tekliflerde bulunması tüm dikkatleri Çin’e çekiyor. Türkiye’den de Galatasaraylı Burak Yılmaz’ın Çin’in önde gelen kulüplerinden Beijing Guoan’a transfer olması olayı Türkiye’nin de gündemine taşıdı. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen oyuncu ve kulübün alacaklarıyla toplam 40 milyon Euro’ya mal olması beklenen transfer, Türk futbol piyasası için yeni bir rekor anlamına gelecek.

Çin’in futbol konusundaki bu çıkışı ise mevsimlik bir gelişme değil. Çin’in Devlet Başkanı Xi Jinping göreve geldiği 2012 yılında Çin Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi’ne yaptığı konuşmada ülkesinin artık fason üretici kimliğini bırakıp hizmet ve servis sektörünün öne çıktığı daha sürdürülebilir modele geçmesi gerektiğini söyledi. Aradan geçen dört sene içerisinde bu konuda önlem alan yetkililer özellikle tarımda yığılan yoğun işgücünü servis sektörüne kaydırmak için çok sayıda adım attı. Turizm, sağlık, marka tekstil, sinema başta olmak üzere nitelikli eğlence gibi alanlarda devlet desteğiyle yatırımlar artırıldı. Futbol eğlencenin yanı sıra yayın ve reklam pastasıyla birlikte dev bir ekonomik pasta oluşturduğu için devlet tarafından büyük destek alıyor.



Futbol pazarı 2025'te 1 trilyon dolara ulaşacak



-Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülke genelinde futbolu popüler hale getirip dünya çapında başarı elde etmek için çok boyutlu bir plan hazırlattı.

-Buna göre ülke çapında 20 binin üzerinde tamamen futbol temalı okul ve kolej açılarak en az 100 bin profesyonel futbolcu yetiştirilecek.

-Yabancı yıldızların ülkeye gelmesiyle yayın hakları pastası 21 milyon dolardan 300 milyon dolarlık dev bir pazara dönüştü.

-Şu sıralar popüler yabancı oyuncuların desteğiyle geliştirilmeye çalışılan sektörün 2025’te 1 trilyon dolarlık bir pazar olması planlanıyor.

-Kulüplerin sadece ocak ayı transfer döneminde yaptıkları toplam transfer harcamaları 343 milyon doları geride bıraktı.

-Çinli yetkililer ülkede futbolu hem geliştirmek hem de pazarlayabilmek için İngiliz modelini örnek alıyor.

-Çinli şirket Letv Sports & Technology, İngiliz Premier League maçlarının üç sezonluk yayın hakkı için 400 milyon dolar ödeme yaptı.