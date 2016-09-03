Çin: FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirterek, ‘FETÖ’ ile mücadele konusunda Çin'in, Türkiye'nin yanında yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra G20 gündemi ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, son derece başarılı geçen Antalya G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hangcou'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şi Cinping, görüşmede, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ifade etti.

‘FETÖ’ ile mücadele konusunda da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yanında yer aldığının ifade edildiği görüşmede iki lider, küresel bir sorun olan terörle mücadele konusunda iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

İki lider, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, başbakan yardımcıları düzeyinde kurulan Hükümetlerarası İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına hız verilmesi konusunda mutabık kaldı. İkili ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesini kararlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 gündeminin hayata geçirilmesi için beraber çalışma konusunda da görüş birliği içinde bulunduklarını vurguladı.