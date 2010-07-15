Çin fakir mahallelerin kapısını kapadı

T24- Çin hükümeti, suçla mücadele etmek için "mühürlü yönetim" adı verilen tartışmaya açık bir yöntem uygulamaya başladı.



Başkent Pekin'de düşük gelirlilerin yaşadığı mahallelerin girişlerine takılan demir parmaklık ve kapılar geceleri kilitleniyor. Polis ve güvenlik görevlileri ise giriş çıkış yapmak isteyenlerin kimliklerini sıkı kontrol altında tutuyor.



Ntv'de yer alan habere göre, Pekin'de suç oranının artmasına, çalışmak için kırsal kesimden büyük şehirlere göç edenlerin neden olduğu anlayışı yaygın.



Pekin'in Komünist Parti sekreteri, uygulamanın tüm şehre yayılmasını istediğini söyledi.



Ancak bazı medya organları ve uzmanlar, uygulamanın hem kötü göründüğünü, hem de toplumun zaten damgaladığı hassas göçmenlere yeni bir kontrol halkası eklediğini söylüyor.



Şu ana kadar 16 mahallenin kapısına kilit vuruldu.