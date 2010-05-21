Çin 'eş değiştirme' davasını konuşuyor

T24

Yatak odasında devlet var!

Çin’de bir üniversite profesörü ‘eş değiştirme partisi’ düzenlemekten üç buçuk yıl hapse çarptırıldı. Nanjing şehrinde yapılan mahkemede, 53 yaşındaki Ma Yaohai’yle beraber 21 kişi daha suçlu bulunarak çeşitli cezalar aldı. Bu basit bir dava değil, uzmanlar tarafından 30 yıldır ekonomik reform geçiren ve dış dünyaya açılan katı kuralcı ülkenin cinsel uyanışının göstergesi olarak yorumlanıyor.Çin medyasına göre Ma, eş değiştirmenin bir suç olduğunu inkâr ederek masum olduğunu öne sürdüğü için daha ağır ceza aldı, diğer 13 erkek ve sekiz kadın ‘suçlarını’ kabul etmelerinden ötürü daha hafif cezalara çarptırıldı.Bu, Çin’de 20 yıldır görülen ilk ‘örgütlü şehvet suçu’ vakası. Polis önce geçen ağustosta Nanjing Oteli’nde ‘eş değiştiren’ beş kişiyi bastı. Sırayla diğer örgüt üyeleri bulunup profesörün açtığı ‘Eş değiştirme chat odası’na ulaşıldı.“Evlilik bir bardak su gibidir, içmek zorundasınızdır. Halbuki eş değiştirmek iyi bir şarap gibidir, içip içmemek size kalmıştır” diyen profesörün davası, dünya çapındaki cinsel özgürlükçüleri harekete geçirdi. Özgürlükçü gruplar Çin’in cinsellik konulu yasalarını reforme etmesi gerektiğini şimdi daha yüksek sesle söylüyor. Devletin ‘yatak odası mahremiyeti’ne saygı göstermesi gerektiğini, eş değiştirme etkinliklerinin bireylerin özgür iradeleriyle giriştiği, kimseye zarar vermeyen faaliyetler olduğunu vurgulayan Ma’nın mahkemede söyledikleri şimdi ülkeyi ikiye bölmüş durumda: “Ben toplumsal düzeni nasıl bozabilirim? Evimde olup bitenler, şahsi meselemdir...”