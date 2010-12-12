-ÇİN ENFLASYONU DİZGİNLEMEYE ÇALIŞACAK PEKİN (A.A) - 12.12.2010 - Çin hükümeti, önümüzdeki yıl bir yandan sağlıklı büyümeyi sürdürürken, bir yandan da enflasyonu dizginlemeye çalışacak. Başkanlığını Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao'nun yürüttüğü yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı sonrasında yapılan açıklamada, gelecek yıl ''hafif gevşek'' para politikasından ''ihtiyatlı'' para politikasına geçilmesi kararına vurgu yapıldı. Resmi Şinhua ajansında yer alan açıklamada, önceliğin, sağlam ve görece hızlı ekonomik büyüme ile enflasyon beklentileri yönetiminin aktif şekilde ele alınması olduğu belirtildi. Açıklamada, stratejik ekonomik yeniden yapılandırmanın hızlandırılacağı ve fiyat hareketlerinin istikrara kavuşturulmasının, önemli bir pozisyon sağlayacağı ifade edildi.