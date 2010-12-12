T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÇİN ENFLASYONU DİZGİNLEMEYE ÇALIŞACAK PEKİN (A.A)

12 Aralık 2010 17:09

-ÇİN ENFLASYONU DİZGİNLEMEYE ÇALIŞACAK PEKİN (A.A) - 12.12.2010 - Çin hükümeti, önümüzdeki yıl bir yandan sağlıklı büyümeyi sürdürürken, bir yandan da enflasyonu dizginlemeye çalışacak.  Başkanlığını Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao'nun yürüttüğü yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı sonrasında yapılan açıklamada, gelecek yıl ''hafif gevşek'' para politikasından ''ihtiyatlı'' para politikasına geçilmesi kararına vurgu yapıldı. Resmi Şinhua ajansında yer alan açıklamada, önceliğin, sağlam ve görece hızlı ekonomik büyüme ile enflasyon beklentileri yönetiminin aktif şekilde ele alınması olduğu belirtildi.  Açıklamada, stratejik ekonomik yeniden yapılandırmanın hızlandırılacağı ve fiyat hareketlerinin istikrara kavuşturulmasının, önemli bir pozisyon sağlayacağı ifade edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24