-ÇİN ENERJİDE ABD'Yİ SOLLADI LONDRA (A.A) - 08.06.2011 - Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, geçen yıl ABD'yi geçerek dünyanın en büyük enerji tüketicisi oldu. İngiliz petrol şirketi BP'nin raporuna göre, geçen yıl küresel enerji talebinin yüzde 20,3'ü Çin'den, yüzde 19'u ise ABD'den geldi. Çin'in petrol tüketimi de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,2, ABD'ninki de yüzde 3,7 artış gösterdi. Geçen yıl dünya genelinde petrol tüketimi yüzde 5,6 büyüme ile 1973 yılından bu yana görülen en büyük artışı kaydetti. Bu büyüme, her tür enerji alanında ve tüm bölgelerde güçlü bir şekilde görüldü. Çin geçen yıl aynı zamanda yüzde 48 ile dünyanın en fazla kömür tüketen ülkesi de olurken, küresel petrol talebinin yüzde 21'ini oluşturan ABD hala dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi konumunu koruyor. Ekonomik İşbirliği ve kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin talebinin yüzde 3,5 artışla 1984'ten bu yana en yüksek büyümeyi gösterdi. OECD üyesi olmayan ülkelerin tüketiminde ise geçen yıl yüzde 7,5 oranında artış kaydedildi. Söz konusu ülkelerin geçen yılki enerji tüketimi 2000 yılına göre ise yüzde 63 daha fazla. Petrol geçen yıl da yüzde 33,6 ile dünyanın en fazla tüketilen enerji türü oldu ancak petrolün payı, son 11 yıldır üst üste düşüş kaydediyor. Küresel petrol tüketimi günlük ortalama yüzde 3,1 artarak 2,7 milyon varile yükseldi. Bu artış da 2004 yılından bu yana görülen en yüksek artışı ifade ediyor. -DOĞALGAZA TALEP ARTIYOR- Doğalgaz tüketimi geçen yıl yüzde 7,4 arttı. OECD üyesi olmayan ülkelerin geçen yıl doğalgaz tüketimindeki payları yüzde 51'i geçti. OECD ülkelerinin doğalgaz tüketimi de yüzde 6,4'le hızlı bir artış gösterdi. Doğalgaz üretimi de tüketime paralel olarak geçen yıl yüzde 7,3 arttı. Kömür tüketimi de geçen yıl yüzde 7,6 artış gösterdi. OECD üyesi ülkelerin petrol tüketimi yüzde 5,2 artarken, OECD üyesi olmayan ülkelerin örneğin Çin'in kömür tüketimi yüzde 10,1, Hindistan'ın ise yüzde 10,8 artış kaydetti. Bu yıl ilk kez raporda yenilenebilir enerji verilerine de yer verildi. Biyoyakıt üretimi geçen yıl yüzde 13,8 arttı. Artış özellikle ABD ve Brezilya'da görüldü. Rüzgar, güneş, jeotermali kapsayan yenilenebilir enerji üretimi de geçen yıl yüzde 15,5 arttı.