Çin, Elon Musk'ın uydularının "neredeyse" uzay istasyonuna çarpmasına öfkeli

T24 Dış Haberler

Çin, Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uyduların bu sene neredeyse iki defa uzay istasyonuna çarpmasının ardından ABD'den uzayı denetleyen Birleşmiş Milletler anlaşmasına uymasını talep etti.

BM'nin Uzayın Barışçıl Kullanımı Komitesi'ne sunduğu raporda Pekin, kendi kurduğu uzay istasyonunun temmuz ve ekim aylarında Starlink uydusunun çarpmasını önlemek için 'çarpışma önleyici kaçış önlemleri'ni kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Çin, rapordaki bilgilerin anlaşmaya tabi tüm ülkelerle paylaşılmasını istedi.

Pekin, konu uzay olduğunda devletlerin hem kendi yaptıklarından hem de ülkelerindeki özel şirketlerin yaptıklarından sorumlu olması gerektiğini ifade etti.

Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 'Starlink' isimli ağ için uzaya bin 600'den fazla uydu fırlattı. ABD Federal İletişim Komitesi, SpaceX'e 12 bine kadar uydu yollaması için izin verdi.

The Guardian'a konuşan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, uzayda çarpışmaların nadir olmadığını ancak son yıllarda bir yükseliş gözlediklerini; Starlink'in bunda büyük bir rol oynadığını belirtti.

McDowell, Çin'in de en çok uzay çöpü üreten ülke olduğunu belirtti.