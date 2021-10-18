Çin, ekonomisindeki yavaşlamayı Covid, enerji krizi ve mülk sıkıntıları artmasına bağlıyor

Pazartesi günü (18 Ekim 2021) yayınlanan verilere göre, Çin'in üçüncü çeyrekteki ekonomik büyümesi beklenenden fazla düştü.

France 24'ün haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu(NBS), dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin'in ekonomisindeki toparlanmanın hız kaybettiğini ve gayri safi yurtiçi hasıla büyümenin yıllık yüzde 4,9 olduğunu söyledi. Bu rakam analistlerin 5,0'lık büyüme beklentisinin altında kaldı. Nisan-Haziran ayları arasındaki yüzde 7,9'luk genişlemesinden sonra yüzde üçlük kesin bir düşüş yaşandı.

Çin'deki sanayi üretimi büyümesi eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,1'e gerileyerek daha da yavaşladı. Son haftalarda artan hammadde maliyetleri ve hükümetin iklim baskısı, madencilik ve üretim faliyetlerinin azalmasına yol açtı. Geçen ayın verilere göre, kentsel işsizlik oranı yüzde 4,9 oldu.

Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui "Mevcut uluslararası ortamda belirsizliklerin arttığını ve ülke içi ekonomik iyileşmenin dengesiz ve düzensiz olduğunu belirtmeliyiz" dedi.

Analistler, güçlü ihracata rağmen Koronavirüs ve hava koşulları gibi faktörlerin enerji kıtlığının yanı sıra Çin ekonomisi üzerinde büyük bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.