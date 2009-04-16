Çin ekonomisinde yavaşlama

Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 büyüdüğü açıklandı.



Bu, Çin'in büyüme rekorları kırmaya başladığı 1992'den bu yana gerçekleştirdiği en düşük büyüme oranı oldu ve uzmanların ilk çeyrekle ilgili büyüme tahmini olan yüzde 6,3'ün gerisinde kaldı. Çin ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 büyümüştü.



Ulusal İstatistik Müdürlüğü sözcüsü Li Şiaoçao, kesin olmayan hesaplamalara göre, Çin'in bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 6 trilyon 574,5 milyar yüeni (939 milyar dolar) bulduğunu açıkladı.



İlk çeyrekte sanayi üretimi yüzde 5,1, perakende satışlar yüzde 15 artarken, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi mart ayında yüzde 1,2 düştü.



Çin'in dış ticareti yılın ilk çeyreğinde 428,7 milyar dolara gerileyerek geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 24,9 azaldı. İhracat yüzde 19,7'lik düşüşle 245,5 milyar dolara, ithalat da yüzde 30,9'luk düşüşle 183,2 milyar dolaraindi.



Çin'in döviz rezervi de ilk çeyrekte yüzde 16 artarak, mart ayının sonunda 1 trilyon 953,7 milyar doları buldu.



Sözcü Li, küresel finansal krizin etkisiyle, Çin ekonomisinin daralma baskısıyla karşı karşıya kaldığını, "ancak hükümetin canlandırma paketinin olumlu sonuç verdiğini ve iyileşme belirtileri görüldüğünü" söyledi.