Çin ekonomisinde hız kaybı!

Çin ekonomisinin yılın ilk 9 ayında yüzde 9,9 büyüdüğü ve büyüme hızının dünyadaki finans krizinin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 9’a indiği bildirildi.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamasında, üçüncü çeyrekteki yüzde 9’luk büyümenin son 5 yılın en düşük seviyesi olduğuna işaret edildi. Çin ekonomisi yılın birinci çeyreğinde yüzde 10,6, ikinci çeyrekte yüzde 10,1 ve yılın ilk yarısında yüzde 10,4 büyüdü.



İstatistik Bürosu sözcüsü Liu Şiaoçao, dünya ekonomisindeki durgunluğun ve finans krizinin, uluslararası piyasada Çin mallarına yönelik talebi düşürmesinden dolayı, 2007 yılının ikinci çeyreğinden bu yana Çin ekonomisinin, büyüme hızında düşüş görüldüğünü belirtti.



Bu arada enflasyonun önemli göstergelerinden biri olan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE) Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı. Şubat ayında yüzde 8,7 ile son 12 yılın en büyük yükselişini göstermişti. Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün, tahıl arzının fazla olması ve gelirlerdeki artışın beklenenden az olmasıyla vatandaşların emlak sektörü ve borsadan uzak durmasından kaynaklandığı görüşünü savundu.



Çin borsası yatırımcı güveninin zayıflamasıyla, geçen yılki 6124 puanlık zirvenin yüzde 70;ine geriledi. Çin ekonomisinin yatırım ve tüketimle birlikte üç ana motorundan biri olan ihracat ilk üç çeyrekte yüzde 22,3 artarken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 düşüş gösterdi.

