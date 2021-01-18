Çin ekonomisi, salgın yılını yüzde 2,3 büyümeyle tamamladı

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etki yarattığı 2020 yılını yüzde 2,3 büyüme ile tamamladı. Ekonomistlerin beklentisi ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesi yönündeydi

Çin ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde pandemi öncesi büyüme oranını yakalayarak yılın genelini yüzde 2,3 büyüme ile beklenti üzerinde kapamayı başardı.

Çin'de gayrisafi milli hasıla 2020 dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin dördüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 6,2, 2020 beklentisi ise yüzde 2,1'di.

Yılın genelinde büyümeye alt yapı ve inşaat yatırımlarını hızlandıran mali ve parasal teşvikler destek verirken, Koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması sonrası Çin ihracatındaki artış da büyümede rol oynadı.