Çin ekonomisi Japonya'yı geride bıraktı

T24- Hızla büyüyen Çin, ekonomi zirvesindeki yolculuğuna son sürat devam ediyor. İhracat şampiyonluğunu Almanya’nın elinden alan Çin, Japonya’nın elinden de dünyanın ikinci büyük ekonomisi ünvanını aldı.



Japonya'nın Gayrı Safi Yurt İçi Hasılası yılın ikinci çeyreğinde 1, 28 trilyon doları buldu. Çin aynı dönemde 1,33 trilyon dolara erişti.

Deutsche Welle'in derlediği habere göre, Japon “Nikkei” gazetesine rakamları değerlendiren uzmanlar, mevsimsel faktörlere rağmen “Çin'in Japonya'yı geçmeyi başardığına” dikkat çektiler.

Japon ekonomisinin zayıflamasında ihracat kalemlerinde düşüş ve kişisel tüketim oranlarındaki gerileme etkili oluyor.

Resesyon işaretleri arttı

Hükümet açıklamasına göre Japonya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası Nisan-Haziran döneminde sadece yüzde 0,1 arttı.

Uzmanlar bu rakamların Japonya'nın yeniden resesyona girebileceği yolundaki kaygıları artırdığına dikkat çekti.

Başbakan Naoto Kan'ın bu hafta içinde Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa ile önemli bir toplantı yapması bekleniyor.