Çin’e uğurlandığı açıklanan ihracat treni Maltepe’den geri dönmüştü; TCDD açıkladı: “Rutin işlemler için Halkalı İstasyonu’na uğradı, 12 günde Çin'e varacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir törenle İstanbul’dan Çin’e uğurlanan ilk ihracat treninin, Maltepe İstasyonu’nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı’na geri getirildiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgi bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "Trenimiz gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu’na uğramıştır. Bu gece yolculuğuna devam edecektir" denildi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), dün düzenlenen törenle Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıklamıştı.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çerkezköy'deki (bir) firmanın vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme İstasyonu’ndan getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, “Çin'e tren gönderiyoruz” diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmiş, Maltepe İstasyonu’nda üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar'a getirilmiştir.”

Açıklamada, özel yük treninin Marmaray yolcu taşımacılığının yapıldığı gündüz saatlerinde 9 Marmaray treninin seferinin iptal edildiği, bazı trenlerin ise toplamda 92 dakika rötar yaptığı belirtildi.

TCDD iddiaları yalanladı

TCDD, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Trenimiz, törenimizin ardından Çin’e doğru yola çıkmadan hemen önce, gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu’na uğramıştır. Bu gece Halkalı’dan Köseköy’e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin’in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir.”