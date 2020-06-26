Çin'e 'Hong Kong yaptırımları', ABD Senatosu'ndan oy birliğiyle geçti

T24 Dış Haberler

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, Hong Kong'un otonomisini sınırlayan yeni ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı.

Yaptırım tasarısı, Senato'dan oy birliğiyle geçti.

Wall Street Journal'a konuşan çeşitli kaynaklara göre Trump hükûmeti Çin'le diplomasi yapmalarını zorlayacağı için tasarıya mesafeli duruyordu. Yaptırımların uygulanabilmesi için Beyaz Saray'ın tasarıyı onaylaması gerekiyor.

Tasarı, "Hong Kong'da insan haklarını korumayı ve şehrin özel statüsünü koruyabilmesi için Çin'e baskı yapmayı" hedefliyor.

Tasarı hayata geçerse ulusal güvenlik yasasıyla bağlantısı olan siyasetçiler, iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanacak.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Yang Hong, "Hong Kong ilişkisi Çin'in iç işleridir. ABD'ye gerçekle yüzleşme ve çok geç olmadan Çin'in iç işlerine karışmama çağrısında bulunuyoruz" dedi. Hong, "Gerekli karşı hamlelerin yapılacağı" uyarısında bulundu.

Geçen sene demokrasi yanlısı dev protestolarla sallanan Hong Kong'da çıkarılan yasa Çin Komünist Partisi'nin "ülkenin kontrolünü tamamıyla eline alma" girişimi olarak görülüyor. Birçok yorumcuya göre Britanya'dan Çin'in kontrolüne geçtiğinde "yüksek derecede özerklik" için Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülü bu girişimin gerçekleşmesiyle büyük oranda ortadan kalkacak.