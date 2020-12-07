Çin'e giden ihracat treni Ankara'yı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin-Avrupa arasında, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, bu sabah Köseköy'e ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15276 numaralı tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıktı, Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a geldi. Burada trenin lokomotif değişimi yapıldı.

Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu, 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak tren, daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 soğutucuyu taşıyan trenin, Çin'e yaklaşık 12 günde ulaşması bekleniyor.

2 kıta 2 deniz ve 5 ülke geçecek

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.