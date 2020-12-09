Çin'e başka trenin gittiği ortaya çıktı; Birleşik Taşımacılık Emekçileri Sendikası üyeleri hakkında inceleme başlatıldı

TCDD treninin Çin’e gitmesi için uğurlandıktan sonra İstanbul’da kaldığı haberinin ortaya çıkması nedeniyle Birleşik Taşımacılık Emekçileri Sendikası (BTS) üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

Çin’e gitmek üzere 4 Aralık’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Halkalı’dan uğurlanan trenin Maltepe’den geri döndüğünü BTS’nin duyurmasının ardından sendika üyelerine baskı yapıldığı açıklandı. BTS’den yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunu aldatan TCDD Genel Müdürlüğü ve Taşımacılık AŞ, sendikaya ve çalışanlara baskı uyguladığı, sendikal çalışmaları engellemeye çalıştığı ve hukuk dışı davranarak suç işlediği” ifade edildi.

ANKA'ya konuşan BTS Genel Başkanı Murat Oral, 320 km. boşu boşuna tren gezdirildiğini söyleyerek, "Bunun parası kimden çıkıyor. Boştan yere gezdiriliyor. Hayali bir tren. Bunun bütün belgeleri var. Yalansa, bizimle ilgili gereğini yapsınlar. Biz Kadıköy Meydanı'nda trenlerin fotoğraflarını ve dizisindeki fotoğraflarını koyduk. İlk gündeki trenin içinde 24 vagon vardı. 18'i sağdan soldan getirilen vagon. Tren yetişmediği için topladıkları vagonlarla 'Aha trenimiz' demişler. Tren Halkalı'ya geri dönecek denildiğinde demiryolcular farkına varmış" dedi.

"Fişleme için yazı yazmışlar"

BTS açıklamasında gelişmeler “Çin treni mizanseni” olarak nitelenirken, “Ortaya çıkan skandal olaylarda sorumlulukları olan TCDD Taşımacılık AŞ yetkilileri, gerçeklerin ortaya çıkmasından o kadar çok rahatsız olmuşlardır ki, sendikamızın Kadıköy Meydanı’nda yaptığı açıklamaya katılan üyelerimizin tespit edilmesi ve fişlenmesi için kurum içi yazı yazmışlardır. Kanunlara ve sendikal haklara saygı göstermeyen, sendikaların görevlerini yapmasını hazmedemeyen, demokrasiyi içine sindirememiş kurum yöneticilerinin yaptığı bu işlemler de adli anlamda suçtur” denildi.

Sendika üyelerinin yapmak istediği açıklamaların TCDD yetkilileri tarafından engellendiğine dikkat çekilen açıklama şöyle:

“Bu 3 günlük süre diliminde, halkımızın yoğun tepkisi ve yaşatılan mağduriyet nedeniyle, açıklama yapan TCDD Taşımacılık AŞ, halkımızdan özür dileyeceğine, kamuya açık bir ortamda ‘hakaret’ etmişti. Gelinen bu durum üzerine, sendika olarak, halkımızı ve kamuoyunu aydınlatmak için, 07 Aralık 2020 Pazartesi günü, Haydarpaşa Gar Binası altında yer alan sendikamız İstanbul 1 No’lu Şube Temsilcilik odasında basın toplantısı yapmak istedik.

"Sendika girişini kapatmaya çalıştılar"

Ancak, önce TCDD 1.Bölge Müdürlüğü yetkilileri, binada yıllardır restorasyon devam etmesine rağmen, birdenbire bu bahane ile sendikamızın girişini kapatmaya çalıştılar. Yetkisi olmadığı halde, kurum içi güvenlik biriminden sorumlu yöneticiler, sendikamız yöneticileri ve üyelerine karşı hukuk dışı davranıp suç işlediler. Bu hukuk dışı kurgulanmış çabalar sonuç vermeyince, bu sefer, sendikamıza gelmek isteyen basın mensuplarının kamuya açık olan gar sahasına girişini engellediler. Böylelikle, basının haber yapma, halkın haber alma, sendikanın yasal faaliyet yürütme hakkını engelleyerek Anayasal suç işlediler.”

Açıklamada uğurlanan Çin treni nedeniyle İstanbul’daki tren trafiğini olumsuz etkileyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Tören Trenini 320 kilometre gezdiren, Marmaray’dan 2 kez geçiren, Marmaray trenlerinin iptaline ve tehirine sebep olanlar hakkında kamu zararına yol açtıkları ve diğer sorumlulukları için gereğini yaptık, yapacağız ve Suç duyurusunda da bulunacağız.”

ANKA