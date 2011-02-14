-ÇİN DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ OLDU PEKİN (A.A) - 14.02.2011 - Çin, Japonya'yı geçerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldu. Japonya'nın geçen yıla ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklandı. Buna göre, 2010 yılında Japonya'nın GSYH'si yüzde 3,9 artarak 5,74 trilyon dolar oldu. Ancak aynı dönemde Çin'in GSYH'si 5,8 trilyon dolar olarak kaydedildi. Japonya 1968 yılından bu yana dünyanın ikinci büyük ekonomisi unvanını koruyordu. Tokyo'nun son verilerine göre, Japonya ekonomisi 2010 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 daraldı. Böylece, Japon ekonomisi 5 çeyrektir ilk kez küçüldü. Çin, bu dönemde imalatta patlama yaşarken, Japonya ihracattaki ve tüketici talebindeki düşüşten olumsuz etkilendi. Mevcut büyüme oranları göz önünde bulundurulduğunda, ilk senaryoya göre gelecek 10 yıl içinde, ikinci senaryoya göre ise 2020-2030 yılları arasında Çin'in ABD ekonomisini de geçerek ''dünyanın en büyük ekonomisi'' olması bekleniyor. Çin'in büyümesinin yansıması olarak, Çin şu an dünyanın en büyük otomobil pazarı ve enerji tüketicisi. Japonya'nın en büyük ticaret partneri olan Çin'in önemi, Sony, Honda ve Toyota gibi ihracatçı firmaların gözünde daha da artıyor. Japonya Maliye Bakanı Kaoru Yosano, Japonya'nın denizaşırı ekonomilerden ve döviz kurlarından gelen riskleri yakından izlemeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Japon Yeni, diğer para birimleri karşısında güçleniyor. Son olarak dolar karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine kadar çıktı. Yendeki güçlenme, Japonya mallarına olan dış talebe zarar veriyor. Japonya'da 2010 yılının son çeyreğinde tüketici harcamaları yüzde 0,7 azaldı. Ülkede iç talep ve ihracat azalırken, Japon tüketicilerin talebi gelişmekte olan ülkelerin daha ucuz ürünlerine kaydı. -JAPONYA'DA YAŞLANAN NÜFUS AZ HARCIYOR, İŞGÜCÜ PAHALI- Japonya'nın bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorun yaşlanan nüfusun daha az harcaması, işgücünün görece daha pahalı olması ve esnek olmaması yer alıyor. Bunun tersine Çin'in büyümesinde temel etkeni üretimdeki artış oluşturuyor. Ancak toplam ekonomik büyüme olarak Çin, Japonya'yı geçse de Çin'de kişi başına düşen milli gelir 4 bin 500 dolar, Japonya'da ise yaklaşık 40 bin doları buluyor.