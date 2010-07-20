-ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK ENERJİ TÜKETİCİSİ OLDU PARİS (A.A) - 20.07.2010 - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'in geçen yıl ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük enerji tüketicisi olduğunu bildirdi. Merkezi Paris'te bulunan IEA'nın yayımladığı rapora göre, Çin, 2009 yılında 2 milyar 252 bin ton petrole eşit, ham petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilebilir enerji kullandı. Fransa'da yayımlanan ekonomi gazetesi Echos'daki habere göre, IEA yayımladığı raporda yeni bir çağın başladığına işaret ederek, 20'inci yüzyılın başından bu yana enerji tüketimi konusunda lider durumda bulunan ABD'nin geçen yıl 2 milyar 170 milyon ton enerji tükettiği ifade edildi. Raporda, Çin'in enerji tüketimi konusunda ABD'yi geride bırakmasında en önemli etkenin küresel ekonomik kriz olduğu vurgulanarak, ekonomide yaşanan durgunluğun ABD sanayini ciddi oranda etkilediğine işaret edildi. Çin'deki enerji tüketiminin artmasında bir başka etkenin ise yoğun talep artışı olduğu belirtildi. Kişi başına enerji tüketiminde ABD'nin hala liderliğini koruduğu ifade edilen raporda, bir ABD vatandaşının bir Çinli'den beş kat fazla enerji tükettiği kaydedildi. Raporda ayrıca, ABD'nin hala dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olduğu vurgulandı. -ENERJİ TÜKETİMİNDEKİ ARTIŞ SOSYAL İSTİKRAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT- Raporda, Çin'in önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde enerji yatırımına ihtiyacı olacağı ifade edilerek, ihtiyacın 15 yıl içinde 1000 cigawatt kapasiteyi geçmesinin beklendiği kaydedildi. Bu yıldan itibaren Çin'in Japonya'nın kömür ithalatındaki liderliğini kırma konusunda mücadele vereceği bildirilen rapora göre, Çin'in kömür ithalatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 212 oranında artarak 125,8 milyon tona ulaştı. Uzmanlar ve ihracatçılar ise bu rakamın yüzde 30 oranında artarak 170 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Çin'in enerji talebindeki bu artışın, ülkenin sosyal istikrarını sağlamak için büyük bir fırsat olduğu belirtiliyor. -''IEA'NIN VERİSİ ÇOK GÜVENİLİR DEĞİL''- Bu arada Çin yönetimi IEA'nın verisini inandırıcı bulmadı. Ulusal Enerji İdaresi (NEA) Merkez Şubesi Başkanı Zhou Xi'an bugün düzenlediği basın toplantısında, ''IEA'nın verisi çok güvenilir değil'' dedi. Fosil yakıt kullanımını artıran Çin'in yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklediği de belirtildi. NEA'nın planlama ve kalkınmadan sorumlu bölümünün başkanı Jiang Bing, petrol ve kömür kullanımından kaynaklı emisyonu azaltmak için temiz enerji kaynakları geliştirmede gelecek 10 yılda 5 trilyon yuan (738 milyon dolar) harcayabileceğini söyledi. Çin hükümet verilerine göre, geçen yıl petrol ithalatı yüzde 48 artan Çin'in ithalatı 2005 yılından bu yana ikiye katlandı. -EN FAZLA PETROL TÜKETİMİ ABD'DE- Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi unvanı halen ABD'nin elinde bulunuyor. İngiliz petrol devi BP'nin Haziran ayında yayımladığı Dünya Enerji Raporu'na göre, ABD geçen yıl 843 milyon ton petrol, Çin ise 405 milyon ton petrol tüketti. Çin, geçen yıl 1 milyar 537 milyon ton kömür, ABD ise 498 milyon ton kömür yaktı.