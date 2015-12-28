Çin terörle mücadele yasası onayladı

Çin Ulusal Halk Meclisi terörle mücadele yasasını onayladı. Alınan kararın, ülke içi anti-terör ve dünya güvenliğinin sürdürülmesine yardım amacına yönelik olduğu ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre yasanın 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlülüğe gireceği açıklanırken kabul edilen yasanın Çin güvenlik güçleri ve yönetimi arasındaki istihbarat paylaşımının yanı sıra uluslararası iş birliğinin de arttıracağı öngörülüyor. Ayrıca yasalar siber güvenlik, ulaşım ve sınır kontrol tedbirleriyle ilgili önemli düzenlemeler içeriyor.

Yasayla, Çin'de onaylanan terörle mücadele yasası ile Çin Ordusu denizaşırı askeri operasyon yapabilecek ve mevcut bir operasyona katılabilecek.

Yasa, Çin tarihinde bir ilk oldu. Çin ceza kanununda ‘terör’ konusu daha önce acil durum yasası ve ceza muhakeme usülü çerçevesinde ele alınıyordu.

Çin'in artan terör tehdidiyle de karşı karşıya olduğu ve terörün, ülkenin etnik birliği, ekonomik gelişimi, istikrar ve güvenliğine ciddi tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Diğer yandan, ülkenin belli bölgelerine kaynak aktarımı sağlanacağı belirtilirken, ordu, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği bünyesinde bu alanda hizmet verecek profesyonel ekiplerin oluşturulacağı da bildirildi.





