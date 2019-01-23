Çin, donanma ve hava kuvvetlerini geliştiriyor, kara gücünü azaltıyor

Çin silahlı kuvvetleri ya da resmi adıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO), geçirdiği modernizasyon çerçevesinde; kara kuvvetlerinin sayısını azaltırken deniz ve hava kuvvetleri gibi diğer stratejik komutanlıklara ağırlık veriyor.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi gerçekleştirdiği görülmemiş bir dönüşümle kara kuvvetleri personel sayısını, ÇHKO’nun toplam mevcudunun yüzde 50’sinin altına indirdi

Bu arada, muharip olmayan birliklerin personel sayısı yarı yarıya azaltılırken; toplam subay mevcudu da yüzde oranında küçültüldü.

Gazeteye göre böylece donanma, hava kuvvetleri, füze kuvvetleri ve (siber savaş gibi birimler de dâhil) stratejik destek kuvvetleri, toplam ÇHKO personel sayısının yarıdan fazlasını oluşturur hale geldi.

Şangay’da yaşayan askeri analist Ni Lexiong, gerçekleştirilen büyük stratejik dönüşümün Çin ordusunu kendi ülkesini savunan bir güç olmaktan; daha çok sınır ötesi ve denizaşırı operasyonları yapan bir kuvvet olmaya doğru değiştireceğini ifade etti.

Ni’ye göre böylece donanma hava kuvvetleri ve füze kuvvetleri gibi birimler çatışma durumunda daha fazla rol oynayıp, Çin’e karşı yapılan saldırıları sınır ötesinde durdurabilecek.

2013 yılında, ÇHKO’nun toplam personel sayısı 2 milyon 300 bindi. Donanma 235 bin hava kuvvetleri ise 398 bin askerden (toplam: 633 bin) oluşuyordu.

2015 yılında Çin devlet başkanı Şi Cinping, silahlı kuvvetler mevcudunun 300 bin azaltılacağını duyurmuştu.

Gazeteye göre, ÇHKO’nun toplam personel sayısı 2018 sonunda 2 milyona düştü. Ancak buna rağmen Çin silahlı kuvvetleri hala dünyanın en kalabalık ordusu. (DHA)

DHA-Dış Haberler - Çin -