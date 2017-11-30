Çin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cui Wei: Ticaretimiz, güzel gidiyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Zafer KUMRU/PEKİN, (DHA)- ÇİN Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cui Wei, Türkiye\'nin 2\'nci en büyük ticari ortağı olduklarını anlatırken, \"Erdoğan ile devlet başkanımız, 3 yılda 4 kez ikili görüşmede bulundu. Çin firmaları, Türkiye\'de bölgesel bürolar açtı. Ticaretimiz, güzel gidiyor. Ortak kazanç ile iş birliği içindeyiz. İş birliğimizin iki tarafa da kazanç getirmesini istiyoruz\" dedi.

Bir grup Türk gazeteci, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun davetiyle başkent Pekin, Xi’an ve Şanghay şehirlerine, 7 gün süren dostluk ziyaretinde bulundu. ‘2017 İstanbul Basın Mensupları Dostluk Ziyareti’ adı altındaki geziye, 11 gazeteci katıldı. Çin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli İkinci Katip Xiufeng Zhu ve Ateşe Xinwei Wang, gezi boyunca Türk gazetecilere eşlik etti. Başkent Pekin\'de, Çin Dışişleri Bakanlığı ziyaret edildi. Müsteşar Cui Wei, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili şunları söyledi:

“Pekin bugünü, Xi\'an geçmişi, Şanghay da Çin\'in geleceğini temsil ediyor. Türkiye\'nin 2\'nci en büyük ticari ortağıyız. Erdoğan ile devlet başkanımız, 3 yılda 4 kez ikili görüşmede bulundu. Ticaret yoluyla Çin tarafına yapılan ihracatın çok zor olduğunu söylediler. Çin firmaları, Türkiye\'de bölgesel bürolar açtı. Ticaretimiz, güzel gidiyor. Ortak kazanç ile iş birliği içindeyiz. İş birliğimizin iki tarafa da kazanç getirmesini istiyoruz. Bu şekilde daha fazla işbirliği yapabiliriz. 2012 ve 2013 yıllarında karşılıklı olarak kültür günleri yapıldı. Çin milletinin yeniden dirilişini gerçekleştirmek için inancımız tamdır.\"

Çin Uluslararası Çalışma Enstitüsü ile Çin devlet televizyonu CCTV\'ye de ziyarette bulunuldu. Ziyaretlerde Türkiye ve Çin ilişkileri, Ortadoğu\'da Çin ve Türkiye\'nin rolü ve medya konusunda karşılıklı görüşmeler yapıldı. Üç gün süren Pekin ziyaretinde ayrıca Tian an men Meydanı ve Çin Seddi, gezildi.

Gezinin 4\'üncü gününde, yüksek hızlı tren ile Xi\'an şehrine gidildi. Xi\'an’da bulunan Medya ve Teknoloji Merkezi ile dünyaca ünlü Terra Cotta (Taş Askerler) Müzesi ziyaret edildi. Çin’in ilk imparatoru Çin Şi Huang’ın mezarını koruduğuna inanılan 8 bine yakın askerin heykelinin, savaş arabaları ve süvari atlarıyla birlikte gün yüzüne çıkarıldığı müzeyle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca Müslüman Caddesi ve 1200 yıllık tarihi yapı içerisinde bulunan Great Camisi de gezildi.

Gezinin son durağı ise Çin\'in en büyük kenti Şanghay oldu. Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırma Merkezi ziyaret edilerek, görüşmeler yapıldı.

Türkiye Araştırma Direktörü Prof. Dr. Changgang Guo, çalışmaları hakkında gazetecilere bilgiler verdi. Prof. Dr. Guo, merkezlerinde 10\'u Türk, toplam 30 öğrenci ve 7 akademisyenin çalıştığını söyledi. 2013 yılında kurulan merkezin, çalışmalarını yıllık olarak kitap halinde yayımladığını anlatan Prof. Dr. Guo, şöyle konuştu:

\"Medya, iki ülke ilişkileri arasına önemli yer tutuyor. Türkiye Araştırma Merkezi olarak kesinlikle tarafsız olmak ve iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak istiyoruz. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile protokol yaparak, birlikte çalışma yapmaya başladık. Türkiye\'nin bölgesel konumu nedeniyle bu merkezi kurduk. Türkiye, darbe girişiminin ardından dış politikasını daha bağımsız sürdürmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye için bir dönüm noktası oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler de daha iyi seviyeye geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerde basın mensupları da önemli rol oynuyor. Burası batı medyasının gördüğü gibi bir Çin değil. Karşılıklı ziyaretler çok önemli. Türkiye\'de Çince\'ye merak artıyor. Çince kursları, üniversitelerde artırılıyor. Kültürel gezi ve öğrenci değişimleri, iki ülke için çok önemli. Ayrıca Çin\'de, Türkiye hakkında bahsedilince, Çinlilerin aklına ilk Atatürk geliyor. Atatürk, Çin\'de çok ünlü bir isim. Biz araştırma merkezi olarak çok sayıda kitabı Türkçe\'den Çince\'ye çeviriyoruz. Atatürk ile ilgili kitapları da Çince\'ye çeviriyoruz.\"

Şanghay Kulesi, Şanghay Müzesi ve Yu Bahçesi’ni de gezen basın mensupları, Huangpu Nehri’nde gemi turu yaptı. Çin gezisi, Şanghay ziyareti ile sona erdi.



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