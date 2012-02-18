Çin Dışişleri Bakanı'nı Suriye'ye gönderdi

T24 - Suriye'ye destek veren sayılı ülkelerden biri olan Rusya'dan sonra Çin de Dışişleri Bakanını Suriye'ye gönderdi.



Suriye ile Çin arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla Şam'a gelen Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhai Jun, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdat ile görüştü.

Resmi Sana ajansının haberine göre, Zhai, görüşmenin bitiminde, "Suriye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde işbirliğimizi artırma yöntemleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk" diye açıklama yaptı.

"Suriye'nin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tüm taraflarca ve uluslararası toplumca saygı gösterilmeli" diyen Zhai, ülkesinin, Suriye'de ulusal diyalog ve reformların ilerleme kaydedeceği umudunu taşıdığının altını çizdi.