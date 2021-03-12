Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 25 Mart'ta Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 25 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bölge turu kapsamında Türkiye'ye geleceği bilgisini vererek, "25'inde (Mart) Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler var, bölgesel meseleler var, Asya'yı, Avrasya'yı ilgilendiren konular var. Covid-19'la mücadele, gündemde olan tüm konular ele alınacak." diye konuştu.