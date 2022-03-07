Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'yla "güçlü ilişkilerini" vurguladı; Ukrayna'ya insani yardım göndereceklerini söyledi

Rusya’nın Ukrayna saldırılarını işgal olarak tanımlamayan ülkelerden olan Çin, krizde gerekli arabuluculuğu yürütebileceklerini söyledi. Rusya’yla güçlü ilişkilerini vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna’daki insani kriz için yardım sağlayacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 12’inci gününde yaptığı açıklamalarda Ukrayna’daki durumun “karışık” olduğunu ve “bir gecede meydana gelmediğini” söyledi.

Wang, “Karmaşık sorunları çözmek, ateşe körükle gitmek, zıtlıkları yoğunlaştırmak yerine sakinlik ve mantık gerektirir” dedi.

Ukrayna’daki insani krizin çözülmesi için Çin Kızıl Haçı ile yardım sağlayacaklarını söyleyen Wang, Rusya’yla Çin arasındaki güçlü ilişkiyi de vurguladı.