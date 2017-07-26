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Dünya

Çin: Dini inancınız olmasın, bu kırmızı çizgimiz

"Partililer sıkı Marksist ateistler olmalı, parti kurallarına uymalı"

26 Temmuz 2017 13:33

Çin Halk Cumhuriyeti’nde iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine “dindarlık” uyarısı yapıldı. Parti tarafından yayınlanan mesajda, "Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dış basına yansıyan haberlerde dini inancı olan yetkililerin inançlarını terk etmemeleri durumunda cezaya çarptırılacakları ifade edildi.

Pekin yönetimi, dini inancın Çin Komunist Partisi'ne mensup kişiler için “kırmızı çizgi” olarak görüldüğünü açıklarken, parti üyelerinden değerleri ve inancı dinde aramamaları istendi.

Çin’in din işlerinden sorumlu kurumunun başkanı Wang Zuoan, ÇKP Merkez Komitesi organı Qiushi Journal’da yayımlanan makalesinde, üyelere dini inanç konusunda şu mesajı verdi:

“Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir. Partililer sıkı Marksist ateistler olmalı, parti kurallarına uymalı. Partililerin dinde değer ve inanç inanç aramaya izni yoktur."

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