-ÇİN DEVRİYE GEMİLERİNİ GERİ ÇEKTİ PEKİN (A.A) - 06.10.2010 - Japon makamları, Çin'in, iki ülkenin arasında ihtilaf konusu olan sularda, Çin balıkçı teknelerini korumak amacıyla bulundurduğu iki devriye gemisini geri çektiğini bildirdi. Japon sahil güvenlik sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Radar ile takip ettiğimiz bu iki Çin devriye gemisi, sabaha karşı bölgeden ayrıldı" dedi. Çin balıkçı teknelerini koruyan devriye gemilerinin gelecekteki faaliyetlerinin ne olacağını şimdiden kestirmenin imkansız olduğunu belirten Japon hükümet sözcüsü Yoshito Sengoku, "Dolayısıyla, makamlarımız "ihtilaflı suları dikkatle gözlemlemeye devam edecek" dedi. Çin makamları, Doğu Çin denizinde yer alan, Japonların Senkaku, Çinlilerin de Diaoyu adını verdiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı ve iki ülke arasında ihtilaf konusu olan adaların açıklarında balık avlayan teknelerini korumak amacıyla 23 Eylül tarihinde bölgeye iki devriye gemisi yollamıştı. İki ülke arasında, Çin'e ait balıkçı teknesinin bögeyi terk etmesini isteyen 2 Japon devriye teknesiyle çarpışmasının ardından kriz patlak vermişti. Mürettebattan 14'ünü serbest bırakan Japonya, kaptanı tutuklamış; Çin ise Japonya ile üst düzey ilişkilerini askıya almıştı. Çinli kaptanı 24 Eylülde serbest bırakan Japonya, Çin'e balıkçı teknelerini koruması için bölgeye yolladığı devriye gemilerini geri çekmesini istemişti İhtilaf konusu olan adaların bulunduğu bölgenin, balık ve hidrokarbür bakımından zengin olduğu belirtiliyor.