Çin Devlet Başkanı'na istifa çağrısından 20 kişiye gözaltı

Çin'de 20'ye yakın kişi, Devlet Başkanı Şi Jinping'e istifa çağrısı yapılan mektup nedeniyle gözaltına alındı.

BBC muhabiri John Sudworth'ün haberine göre, mektup ay başında devletin desteklediği haber sitesi Wujie'de yayımlandı.

Yetkililer mektubu hızla internet sitesinden sildi, ancak mektuba internet sitesinin ara belleğinden hala ulaşılabiliyor.

Mektup, "Sevgili Yoldaş Şi Jinping, bizler, Komünist Parti'nin sadık üyeleriyiz" diye başlıyor ve "Sizden tüm parti ve devlet liderliği görevlerinden istifa etmenizi istediğimiz için bu mektubu yazıyoruz" ifadeleriyle devam ediyor.

Çin'de muhalif köşe yazarı Jia Jia'nın tutuklanmasının da mektupla ilgili olduğu belirtiliyor.

BBC'ye ismini vermeden konuşan Wujie internet sitesi çalışanı, Jia Jia'nın yanı sıra '16 kişinin daha gözaltına alındığını' söyledi.

Aynı kaynak, internet sitesinde çalışan, aralarında üst düzey yöneticilerin ve editörün de bulunduğu altı meslektaşı ile siteyle bağlantılı teknoloji firmasından da 10 kişinin gözaltında alındığını ifade etti.

ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wen Yunchao da ailesinden üç ferdin, mektupla ilgili olarak gözaltına alınanlar arasında olduğunu fakat kendisinin mektuptan haberdar olmadığını söyledi.

Mektupta, Devlet Başkanı Şi'nin “tüm iktidarı kendi ellerine aldığı” yorumu yapılıyor ve Şi, ekonomi ile siyaset hakkında yanlış hesaplar yapmakla suçlanıyor.

Mektupta Çin liderine yöneltilen suçlamalar arasında ifade özgürlüğüne daha fazla kısıtlamalar getirerek "ülkeyi serseme çevirmek" de var.