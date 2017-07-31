Çin Devlet Başkanı Şi: Tarihimizin en güçlü ordusunu inşa etmemiz gerekiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ordusunu 90. kuruluş yıl dönümüyle ilgili olarak "Tarihimizin en güçlü ordusunu inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Üssü'nde konuşan Cinping, "'Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız ve tarihimizin en güçlü halk ordusunu inşa etmemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, törene katılan Çin Devlet Başkanı Başkanı Şi, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez ordu üniforması giydi.

Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, huzurlu yaşamın her bir halk için bir ödül, huzuru korumanın da halk ordusunun temel yükümlülüğü olduğunu kaydederek, "Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız ve tarihimizin en güçlü halk ordusunu inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı.