Çin Devlet Başkanı Şi: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını gözeten sorumlu bir tavır alması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın güvenliği, Avrupaların elinde olmalı" dedi.

Şi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliğini bir kez daha kritik bir kavşağa getirdiğine dikkati çekerek, çatışmanın büyüyerek dönüşsüz noktaya ulaşmasını engellemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in, Avrupa'nın barış görüşmelerinde pozitif rol oynaması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasını desteklediğini kaydeden Şi, "Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını göz önüne alarak tarihsel sorumluluk ve siyasi bilgelik göstermesi ve çözümü teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı" ifadesini kullandı.

"Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor"

Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklığının, karşılıklı fırsatlar sunduğunu dile getiren Şi, iki tarafın farklılıklarından çok ortak çıkarının bulunduğunun altını çizerek, "Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor. Çin-AB ilişkisi herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, bir üçüncü tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı" değerlendirmesinde bulundu. (AA)