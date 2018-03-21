Çin Devlet Başkanı Şi: Anavatanı bölmek için yapılan tüm hile ve eylemler başarısızlığa mahkum

Çin'de 2. dönem için yeniden Devlet Başkanı seçilen ve devlet başkanının görev süresi kanununda yapılan değişiklikle 'süresiz' olarak Çin'in lideri olmasının önünü açılan Şi Cinping, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarının kapanış oturumundaki sözlerini "Anavatanı bölmek için yapılan tüm eylemler ve hileler başarızlığa mahkum. Bu eylem ve hileler halk tarafından kınanacak ve tarih tarafından cezalandırılacak" dedi. Şi, Tayvan konusunda da “herhangi bağımsızlık yanlısı girişimlere müsamaha etmeyeceklerini ve yabancı güçlerin Tayvan ile oynamasına izin vermeyeceklerini” kaydetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, konuşmasında ülkedeki insanların yaşamını geliştirme, Çin kültürünün ve yaratıcılığın canlanmasını teşvik etme sözleri veren Şi 'nin açıklamaları, Çin'in anakaraya dahil olduğunu varsaydığı ve bağımsızlık yanlısı yönetimin iktidarda olduğu Tayvan adasına ve bağımsızlık yanlısı hareketin güçlü olduğu özerk Hong Kong kentine yönelik uyarı özelliği taşıyor.

“Anavatanı bölmek için yapılan tüm hile ve eylemler başarısızlığa mahkum”

Çin Halk Kongresi'nin yaklaşık 3000 üyesi önündeki kapanış konuşmasında Şi, 'anakaranın barışçı yeniden birleşmesi' için uğraşacaklarını söyledi ve "Çin'in bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunmak ve Çin'in tam olarak yeniden birleşmesinin gerçekleştirilmesi tüm Çin halkının ortak arzusu ve temel çıkarı" ifadelerini kullandı.

Şi sözlerini "Anavatanı bölmek için yapılan tüm eylemler ve hileler başarısızlığa mahkum. Bu eylem ve hileler halk tarafından kınanacak ve tarih tarafından cezalandırılacak" şeklinde sürdürdü.

Çin halkının ülkeyi bölecek ayrılıkçıları yenecek yeterli irade, yetenek ve güveni olduğuna vurgu yapan Şi, "Çin milletinin ortak bir inancı var. Bu da şudur: Büyük vatanımızın herhangi bir parçası kesinlikle ve kesinlikle Çin'den kopartılamaz" dedi.

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik bağımsızlık yanlısı Demokratik Gelişim Partisi'nden Tsai Ing-wen'in Tayvan Devlet Başkanı olduğu 2016'dan bu yana yükseliyor. Tsai statükoya bağlı kalacağını açıklasa da Çin, Tsai'nin resmi bir bağımsızlık planı içinde olduğundan şüpheleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'un, geçen cuma ABD'li yetkililerin Tayvan'ı, Tayvanlı yetkililerin ABD'yi saygın koşullarda ziyaret etmesini öngören Tayvan ziyareti kararını imzalamasının ardından, Çin'den bu konuda sert açıklamalar gelmiş, Pekin yönetimi Washington yönetimine nota vermişti.

“Çin genişleme çabasında değil”

Hong Kong'un sahip olduğu yüksek seviyeli özerkliği sürdüreceklerini söyleyen Şi ancak aynı zamanda kentte 'ulusal farkındalık ve vatanseverlik ruhunu' artırmanın yollarını arayacaklarını ifade etti.

Şi konuşmasında Çin'in kalkınmasının kimseye bir tehdit niteliği taşımadığını da şu sözlerle ifade etti: "Çin'in kalkınması herhangi bir ülkeye tehdit değildir. Çin, genişleme çabasında değil. Başkalarını tehdit etmeye alışık olanlar, herkesi tehdit olarak görüyor" dedi.

Çin'in büyüme hızı yerine inovasyona önem veren 'yüksek kaliteli gelişimi' teşvik edeceğini işaret eden Şi yoksulluğu azaltmak için ulusal birliğin öneminin altını çizdi.

“Çin dışa daha çok açılacak”

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin kapanış toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Li Kıçiang da Kuzey Kore, Çin ekonomisinin dışa açılımı, ABD ile Çin arasında olası ticaret savaşı, yabancı şirketlere tanınacak kolaylıklar olmak üzere çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in dışa açılımı ve yabancı şirketlere sağlanan kolaylıklarla ilgili konuşan Li, ülkenin dışa açılımının bir süreç olduğunu belirterek, bunun sadece bazı şartlara değil ayrıca uzun dönemli durumlara da bağlı olduğunu söyledi.

Li, geçen 5 yıla göre, yabancı şirket sahiplerine pasaport ve ülkeye giriş çıkışlarda tanınan kolaylıkların arttığını ifade etti. Li, dışa açılımı iki kişinin kürek çektiği bir kayığa benzeterek sadece bir tarafın değil iki tarafın karşılıklı çalışmasıyla dışa açılımda mesafe kat edileceğine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin geçen yıl Davos Zirvesi'nde söylediği, "Çin, serbest ticareti koruyacak. Dışa açılım Çin'in ulusal politikasıdır" sözünü hatırlatan Li, Çin ekonomisi dünya ülkeleriyle öyle bir entegrasyon seviyesindeki kapıların dışa kapatılması durumunda kendi kalkınmamızı engelleriz" diye konuştu. Li, hem yerli hem yabancı firmaların Çin pazarında adil şartlarda rekabet etmesini istediklerini dile getirdi.

“Ticaret savaşının kazananı olmaz”

ABD'nin 8 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararı almasının ardından iki ülke arasında olası ticaret savaşı söylemlerine ilişkin konuşan Li, ülkesinin bu konudaki tutumunu pek çok defa yinelediğini söyledi.

İki ülke arasında yaşanacak bir ticaret savaşının kazananı olmayacağına dikkati çeken Li, ABD ve Çin'in bu konuda duygusallıktan uzak ve makul davranması gerektiğinin altını çizdi.

“Dış güçlerin Tayvan ile oynamasına izin vermeyiz”

Çin ile Tayvan ilişkilerine de değinen Li, Tayvan ile anakara Çin'in bir aile olduğunu belirterek, herhangi bağımsızlık yanlısı girişimlere müsamaha etmeyeceklerini ve yabancı güçlerin Tayvan ile oynamasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kore Yarımadası'ndaki tansiyonun düşmesi, nükleer sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesi yönünde sarf edilen çabaları görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Li, Pekin yönetiminin Yarımada'nın nükleerden arındırılması barış ve istikrarın sürdürülebilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.