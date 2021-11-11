Çin Devlet Başkanı Cinping'den "Soğuk Savaş'a dönüş" uyarısı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Asya-Pasifik'te Soğuk Savaş günlerindeki gerilime dönüş" uyarısında bulundu ve pandemi sonrası iyileşme ile iklim kriziyle mücadele konusunda bölgedekilere çağrıda bulundu.

Tayvan başlığı nedeniyle Pekin-Washington hattında gerilim tırmanırken, Çin lideri bölgedeki ülkelerin ortak zorluklara karşı birlikte karşı durması gerektiğini ifade etti.

Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği Konferansı'nda konuşan Şi, "Jeopolitik çevrelerde ideolojik sınırlar çizmek veya ufak çemberler oluşturmak eninde sonunda başarısız olacaktır" dedi.

Şi, "Asya-Pasifik bölgesi Soğuk Savaş döneminin çatışma ve bölünmelerine geri dönemez ve dönmemeli" diye konuştu.

The Guardian, Şi'nin konuşmasında Hindistan, Japonya ve Avustralya gibi ABD ile giderek daha da yakınlaşan ülkelerden söz ediyor olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.