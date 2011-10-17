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Dünya

Çin dev jeti hizmete sokuyor ŞANGHAY (A.A)

17 Ekim 2011 13:03

-Çin dev jeti hizmete sokuyor ŞANGHAY (A.A) - 17.10.2011 - Çin Doğu Havayolları, Airbus şirketinden sipariş ettiği A380 tipi jumbo jeti teslim alarak yarından itibaren hizmete sokuyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumartesi günü Çin'e teslim edilen dev jet Pekin-Guangcou ve Şanghay-Guangcou seferlerini yapacak. Airbus, teslim edilen uçağın Çin Doğu Havayollarının beş siparişinin ilki olduğunu açıkladı. Yetkililer, Kasım ayına kadar dev jetin ticari iç hat uçuşları yapacağını bildirdi. Uçağın ilk seferi için tüm "first" ve "business" sınıflarının yanı sıra ekonomi sınıfı biletlerinin yüzde 80'inin satıldığı belirtildi. Çin'e satılan ve ülkenin ilk A380'i olan uçağın 8'i "first class" oda, 70 tane yatabilen "business class" koltuğu ve 428 ekonomi sınıfı koltuk olmak üzere toplam 506 koltuğu bulunuyor. Airbus bu son teslim ettiği A380 tipi uçakla birlikte dünyada toplam 7 adet A380 teslim etti. Motorları Rolls-Royce tarafından geliştirilen A380'de Trend-900 sınıfı motor bulunuyor.

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