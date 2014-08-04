Çin depreminde ölü sayısı 398'e yükseldi

Çin'in güneybatı eyaletlerinden Yunnan'ın Caotong kentinde, dün meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 398'e yükseldi, 181 kişi ise halen kayıp.

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinin Caotong kentinde dün meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 398'e yükselirken, yaralı sayısı ise bin 800 olarak açıklandı. Dağlık bölgedeki yerleşim yerlerinde bulunan halktan 181 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin devlet ajansı Xinhua tarafından verilen habere göre, bölgede bir okul ile 12 bin ev yıkıldı. En fazla etkilenen Longtoushan kasabasında yerle bir olan binalardan çıkarılan yaralılar hastaneleri doldururken, Çin Başbakanı LiKıçiang'ın da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde denetleyeceği belirtildi.

Özgür Gündem’de yer alan habere göre, Çin hükümeti yaklaşık 266 bin nüfuslu felaket bölgesine, 2 bin çadır, 3 bin seyyar yatak, çok sayıda giysi gönderdi.

Felaket bölgesine 2 bin çadır gönderildi

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin dün öğleden sonra yerel saatle 16.30'da, yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini açıklamıştı. Deprem bölgesinde elektriklerin kesildiği ve iletişim sıkıntısının yaşandığı belirtilmişti.

Caotong kentinde 2012 yılında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde 80 kişi ölmüş, 800'den fazla kişi yaralanmıştı. Yunnan eyaletinde ise 1970 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ise en az 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.