Çin Denizi'ndeki petrol yayılması bilim insanlarını fikir ayrılığına düşürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Bilim insanları Doğu Çin Denizi\'ndeki petrol sızıntısının neden olabileceği çevresel felaketler hakkında fikir ayrılığına düştü.

ABD Southampton Üniversitesi\'nden Simon Boxall, Japonya, Çin ve Güney Kore hükümetleri geçen hafta Doğu Çin Denizi\'nde gerçekleşen gemi kazası nedeniyle Sanchi tankerinden denize dökülen ve yayılan petrol konusunda bir harekete geçilmediği sürece insanların deniz gıdası tüketmemesi uyarısı yaptı.

Louisiana State Üniversitesi Çevre Mühendisi Edward Overton, petrolün yayılması endişelerini göz ardı ederken, \"Bu petrol yayılımı kısa bir süre içerisinde buharlaşacaktır. Ayrıca petrolün çoğu yandı, bu sebeple çevresel bir felaketin gerçekleşeceğini sanmıyorum\" dedi.

Boxall, \"Petrolün yayılması hakkında Çin ve Japonya hükümetleri bir harekete geçene kadar, halkın alandaki deniz gıdalarını tüketmemelerini tavsiye ederim. Çin ve Japonya\'nın bir araya gelmesi, denizdeki petrol sorununun farkına varması ve önce halkın güvenliğini sağlaması gerekiyor\" diye ekledi.

Yerel Çin medyasında bugün Çin Devlet Okyanus Yönetimi\'nden (SOA) yapılan açıklamada, uydu görüntülerinde daha önce okyanus üzerinde iki petrol tabakası gözlemlendiği, ancak, elde edilen son verilerde 48 kilometrekare ile 55 kilometre karelik alanlara yayılan dört farklı petrol tabakası görüldüğü söylenmişti.

Kondens petrolün ham petrole göre daha ince bir tabakada yayılması, ayrıca renksiz ve kokusuz olması sebebiyle havaya karışmasının daha olası olması, gerçekleşebilecek çevresel felaketi belirsiz bir hale getirirken, ayrıca kondens petrolün ham petrole göre daha hızlı çözünmesi su altı yaşamını da kötü etkiliyor.