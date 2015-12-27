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Dünya

Çin Denizi'nde gerginlik

Japonya, Çin'e ait silahlı bir sahil güvenlik gemisinin karasularını ihlal ettiğini savundu

27 Aralık 2015 01:55

Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı takımadaların yakınlarında Çin'e ait silahlı bir sahil güvenlik gemisinin karasularını ihlal ettiğini savundu.

Kyodo haber ajansı, bölgede bulunan Çin'e ait üç sahil güvenlik gemisinden birinin Japonya’nın karasularını ihlal ettiğini ve gemide top bulunduğunu belirtti.

Okinawa'nın güneybatısındaki 11. Bölge Sahil Güvenlik Merkezi yetkilileri de geminin Japon karasularında yaklaşık 70 dakika kaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını söyledi. 
Doğu Çin Denizi'nde beş ada ve üç kayalıktan oluşan takımadalar, Çin, Japonya ve Tayvan arasında uzun süredir tartışma konusu.

Japonya, takımadaların kendi karasuları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye ardı ardına gözetleme gemileri gönderen Çin'i karasularını ihlal etmekle suçluyor.

Söz konusu adaların yakınlarında devriye gezen Japon ve Çinli gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

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