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Dünya

Çin denizde 'kum seddi' inşa ediyor

ABD Donanması'nın Pasifik Filosu Komutanı, Çin'in Güney Çin Denizi'nde 'kum seddi' inşa ettiğini açıkladı

02 Nisan 2015 10:25

ABD Donanması'nın Pasifik Filosu Komutanı, Çin'in Güney Çin Denizi'nde denizi doldurarak bir "kum seddi" yarattığını ve bunun hangi amaçla yapıldığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Amiral Harry Harris, Avustralya'da yaptığı konuşmada Çin'in mercan adalarına kum pompalayıp üzerine ekleme beton çekerek, 4 kilometre kareyi aşkın yapay kara parçası yarattığını kaydetti.

 

Tartışmalı sularda inşaat

 

Çin ve komşularının Güney Çin Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddiaları var.

Bu tartışmalı sularda Çin denizi doldurma çalışmaları yürütüyor.

Çin geçen yıl bu çalışmaların "tamamen meşru" olduğunu ve söz konusu alanda "egemenlik hakları" bulunduğunu savunmuştu.

Son aylarda Çin'in Spratly Adaları'ndaki resiflerde yapay adalar oluşturmak için inşaat yaptığına dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda iniş pisti de dahil olmak üzere potansiyel olarak askeri kullanıma açık tesisler görülüyor.

 

Diğer ülkelerin hak iddiaları

 

Aralarında Vietnam, Filipinler ve Tayvan da olmak üzere birçok ülke, Spratly Adaları üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde birbiriyle çelişen hak iddiaları son yıllarda arttı.

Bu durum da bölgesel gerginliklerin yükselmesine neden oluyor.

Filipinler BM'nin Daimi Tahkim Mahkemesi'ne şikayette bulundu.

Ancak Çin bu dava ile ilgilenmeyeceğini bildirdi.

Çin Paracel Adaları'nda tartışmalı sulara bir sondaj kulesi taşıdıktan sonra, geçen yıl Vietnam'da Çin karşıtı gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.

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